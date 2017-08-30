'Ağa'ya 25 bin lira fiyat biçildi

Erzurum'daki kurban pazarında bir ton 200 kilo ağırlığındaki "Ağa" adı verilen simental cinsi kurbanlık boğa, sahibi tarafından kentin plaka kodu olan 25'ten esinlenilerek 25 bin liradan satışa çıkarıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarındaki hareketlilik her geçen gün artıyor.

Pazarda, Erzurum başta olmak üzere Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır ve Erzincan'dan gelen besiciler, yıl boyunca besledikleri kurbanlıkları sıkı pazarlıkların ardından satarak emeklerinin karşılığını almaya çabalıyor.

Besiciler, sabahın ilk ışıklarıyla geldikleri pazarda kurbanlıklarını kentteki alıcılara satmanın yanında kamyon ya da tırlara yükleyerek İstanbul başta olmak üzere Kayseri, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlere ve Karadeniz bölgesindeki illere gönderiyor.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde besicilik yapan Vedat Yürekseven'in pazara getirdiği kurbanlıklar arasında bulunan "Ağa" isimli simental cinsi dana büyük ilgi görüyor.

Kentin plaka kodu olan 25'ten yola çıkan Yürekseven, fiyatını 25 bin lira olarak belirlediği bir ton 200 kilogram ağırlığındaki kurbanlık için alıcılarla yaptığı pazarlıklardan yüksek fiyatı nedeniyle sonuç alamadı.

"Pazarın en gözde kurbanlığı"

Besici Yürekseven yaptığı açıklamada, Hınıs ilçesinden her yıl Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvanları satmak için Erzurum'a geldiğini söyledi.

Geçimini besicilik yaparak sağlamaya çalıştığını ve bu yıl diğer büyükbaşların yanı sıra "Ağa" ismini verdiği pazarın en büyük boğasını satmak istediğini anlatan Yürekseven, "Ağa'nın fiyatı 25 bin lira, aynı Erzurum'un plaka kodu olan 25 gibi. Şu anda pazarın en gözde kurbanlığı." dedi.

Yürekseven, pazardakilerin yakın ilgi gösterdiği Ağa'ya çok sayıda alıcı çıktığını ancak anlaşamadıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Kurbanlığa iki yıldır özenle bakıyoruz. Son 4 ayda ise besiye aldık. Burada çok ilgi çekti ama alıcılarla fiyat konusunda bir türlü anlaşamıyoruz. Ağa, şu anda duruşu ve görüntüsüyle pazarın en büyük kurbanlığı. Bu kurbanlık, yaklaşık 650-700 kilo et verebilecek bir hayvan. Heybeti, vereceği et miktarı ve ırk olarak pazardaki kurbanlıkların en iyisi. Elimiz varmıyor ama mecburen satacağız."