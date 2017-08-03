Ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu, yol kapandı

Menteşe ilçesinde etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, elektrik telleri koptu, karayolu trafiğe kapandı.

Menteşe ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış ve fırtına nedeniyle Muğla-Marmaris karayolunda ağaçlar yola devrildi. Devrilen ağaçlar kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Belediye ekipleri yola devrilen ağaçları temizlerken, devrilme tehlikesi bulunan ağaçların kesilmesinin ardından karayolu ulaşıma açıldı.

Yol kenarındaki bazı ağaçların da elektrik tellerine devrilmesi sonucu bölgedeki bazı gerilim hatlarında patlama ve yangın meydana geldi. Kopan teller ekipler tarafından onarılmaya çalışıldı.

Muğla-Marmaris karayolu Atatürk Bulvarı, ekiplerin bir saat süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Bölgede bulunan bazı ağaçlar ve süs malzemeleri de otobüs duraklarının üzerine devrildi.

Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle Karabağlar Yaylası Süpüroğlu mevkisinde de çok sayıda ağaç devrilerek yolu kapattı. Belediye ekipleri ağaçları keserek yolda ulaşımı sağladı.

Öte yandan, Menteşe ilçesi Yılanlı mevkisinde yıldırım düşmesi nedeniyle orman yangınları meydana geldi. Yangınlar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü.