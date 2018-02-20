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Ağabeyini bıçakladı, teslim olmamak için kendini eve kilitledi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağabeyini bıçakladıktan sonra evine giden ve teslim olmayan şüpheli, özel harekat polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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Ağabeyini bıçakladı, teslim olmamak için kendini eve kilitledi

Alınan bilgiye göre, Ersin Ç, Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde ağabeyi İbrahim Ç'ye ait iş yerine gitti. Daha sonra iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ersin Ç, ağabeyi İbrahim Ç'yi boynundan ve sırtından bıçakladı. Kendi imkanlarıyla ilçedeki özel bir hastaneye giden yaralı, ameliyata alındı.

Olay yerinden kaçarak evine giden ve kapıyı kilitleyen Ersin Ç, teslim olmayacağını, polis gelirse kendisini silahıyla vuracağını yakınlarına söyledi.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çelik yelek giyen ekipler, şüpheliyi teslim olması için ikna etmeye çalıştı.

İkna edilemeyince özel harekat polisi devreye girdi

İkna çabaları sonuç vermeyince İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Polis Timleri binaya girdi.

Ekipler, operasyon öncesi son kez konuştukları şüpheliyi ikna ederek silahıyla teslim aldı.

Ersin Ç, olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağ ayağında bıçak yarası olduğu ve başına darbe aldığı tespit edilen Ersin Ç'nin tedavisi sürüyor.

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