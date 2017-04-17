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Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY soruşturması: 5 tutuklama

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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Afyonkarahisardaki FETÖ/PDY soruşturması: 5 tutuklama

 Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 13 Nisan'da düzenlediği operasyonda 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen ve daha önce meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 13 Nisan'da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: afyonkarahisar, fetö soruşturması, tutuklama, Terörle Mücadele
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