Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü traktörle çarpıştı: 2 ölü

Ali Uluk idaresindeki yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Dinar karayolunun 60. kilometresinde, İbrahim Ayan yönetimindeki traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler Uluk ve Ayan olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan Kayacan Biliç, Hüseyin Sinanoğlu ve Muhammed Asaf Sağlam yaralandı.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Hayatını kaybeden sürücülerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA, DHA