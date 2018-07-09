  • 09 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.56
    EURO 5.368
  • BIST 99764.41
    ALTIN 184.87
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü traktörle çarpıştı: 2 ölü

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü traktörle çarpıştı: 2 ölü

Afyonkarahisar Dinar'da yolcu otobüsünün traktörle çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Afyonkarahisarda yolcu otobüsü traktörle çarpıştı: 2 ölü

Ali Uluk idaresindeki yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Dinar karayolunun 60. kilometresinde, İbrahim Ayan yönetimindeki traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler Uluk ve Ayan olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan Kayacan Biliç, Hüseyin Sinanoğlu ve Muhammed Asaf Sağlam yaralandı.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden sürücülerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA, DHA

Etiketler: trafik Kazası, kaza, afyonkarahisar, yolcu otobüsü, traktör
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER