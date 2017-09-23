Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye götürüldü.
Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Afyonkarahisar merkezli 5 ilde 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 21 kişi 21 Eylülde yakalanarak gözaltına alınmış, 1 kişi emniyetten salıverilmişti.