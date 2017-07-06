  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Afyonkarahisar’da FETÖ/PDY soruşturması

Soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyette bulunup finansal destek sağladıkları ileri sürülen 17 kişi gözaltına alındı.

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Afyonkarahisarda FETÖ/PDY soruşturması

Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyette bulunup finansal destek sağladıkları ileri sürülen 17 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüte finansal destek sağladığı ileri sürülen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Şüphelilerden 2'si polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 15 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA

Etiketler: afyonkarahisar, fetö
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