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Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY soruşturması

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

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Afyonkarahisarda FETÖ/PDY soruşturması

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, örgütün şifreli programını kullandığı tespit edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA

Etiketler: afyonkarahisar, fetö, PDY
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