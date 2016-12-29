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Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY soruşturması: 10 tutuklama

Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY soruşturmasında adliyeye sevk edilen 15 kişiden 10'u tutuklandı.

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Afyonkarahisarda FETÖ/PDY soruşturması: 10 tutuklama

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, çoğunluğu Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) personeli 15 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen, çoğunluğu AKÜ çalışanı 15 kişiden Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı İ.E'nin, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 14 zanlıdan 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 27 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, çoğunluğu AKÜ personeli 11 kişi gözaltına alınmıştı.  AA

Etiketler: fetö/pdy soruşturması, bylock, afyonkarahisar, afyon kocatepe üniversitesi
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