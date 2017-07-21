  • 21 TEMMUZ 2017, CUMA

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Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY operasyonu

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 8 zanlı tutuklandı.

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Afyonkarahisarda FETÖ/PDY operasyonu

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 13 kişi gözaltına alındı.

FETÖ yapılanması içerisinde farklı faaliyetlerde bulundukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları öne sürülen zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: afyonkarahisar, fetö
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