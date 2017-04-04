  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY operasyonu

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda adliyeye sevk edilen 13 kişiden 6'sı tutuklandı.

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Afyonkarahisarda FETÖ/PDY operasyonu

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 13 kişiden 6'sı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadeleri alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye getirildi.

Şüphelilerin 6'sı cumhuriyet savcılığındaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aralarında 2'si Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) "mahrem yapı imamları" olduğu belirtilen 13 kişi 31 Martta gözaltına alınmıştı.

Etiketler: afyonkarahisar, fetö, PDY, yargı, tutuklama
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