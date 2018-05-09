Afyonkarahisar'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 36 gözaltı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı belirlenen hücre evlerine baskın düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 28 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda aranan 20 kişi ile bu kişilerle hareket ettiği değerlendirilen 16 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve sahte kimlik yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA