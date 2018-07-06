Afyonkarahisar'da çağrı merkezi dolandırıcılarına operasyon

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, çok sayıda kişinin telefonla dolandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çağrı merkezi gibi çalışan iş yerine yaptıkları baskında 26 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Sorgusu tamamlanan 7 kişi, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İş yerinde yapılan aramada, çok sayıda bilgisayar ve kredi kartı bilgisine el konuldu.

Kaynak: AA