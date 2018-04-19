Afrinlilerin yarasını saran Mehmetçiğe "İnsanlık Ölmedi" ödülü

Radyo Dumlupınar'ın bu yıl üçüncüsü düzenlediği "İnsanlık Ölmedi Ödülleri"ne Türkiye genelinde yaklaşık 300 başvuru yapıldı.

Projenin amacı, insanlığa moral veren, insanlığa hizmet amacı güden fahri yaşanmışlıkların, tüm insanlığa örnek ve moral olması.

Jürinin değerlendirmeleri sonucunda İstanbul, Ankara, Bursa, Manisa, Eskişehir ve Kütahya'da yaşanmış 9 hikaye, "İnsanlık Ölmedi" ödülüne layık görüldü.

Proje özel ödülü ise Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden arındırılan Afrin'de halka gıda yardımı ve sağlık taraması yapan Mehmetçiğe verildi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, "İnsanlık Ölmedi" ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Mehmetçik adına özel ödülü ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ulaştırmak üzere Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir teslim aldı.

Kaynak: AA