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Buradasınız : » » Afrin'e giden Uzman Çavuş'a ailesinden sürpriz

Afrin'e giden Uzman Çavuş'a ailesinden sürpriz

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için sınıra sevk edilen konvoyda bulunan Jandarma Uzman Çavuş Osman Çihangir'in ailesi, durdurdukları otobüsteki oğullarına sürpriz yaptı.

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Afrine giden Uzman Çavuşa ailesinden sürpriz

Şırnak'tan 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için Suriye sınırına sevk edilen personelden oluşan otobüs konvoyu, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçti.

Konvoyda bulunan Uzman Çavuş Osman Çihangir'in Nurdağı'nda oturan ailesi, oğullarına sürpriz yaptı.

İlçenin kırsal Kantrancı Mahallesi'nde oturan babası Mehmet Çihangir, annesi Fatma Çihangir ve akrabaları, gece ilçeden geçen konvoyu durdurup, Osman Çihangir'i Türk bayraklarıyla karşıladı.

Osman Çihangir, 5 aydır görmediği ailesine sarılarak hasret giderdi.

Kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyun önünde bir süre tekbir getirip, 'En büyük asker, bizim asker' sloganı attı.

Kaynak: DHA

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