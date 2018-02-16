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Buradasınız : » » Afrin'deki terör mevzileri topçu birliklerince vuruluyor

Afrin'deki terör mevzileri topçu birliklerince vuruluyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

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Afrindeki terör mevzileri topçu birliklerince vuruluyor

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

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Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1551'e yükseldi

Harekat kapsamında Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler, Afrin'de yer alan teröristlere ait mevzilere top atışı yaptı.

Sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkiyatı da devam etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, tsk
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