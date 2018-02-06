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Buradasınız : » » Afrin'deki terör mevzileri topçu birlikleri tarafından vuruluyor

Afrin'deki terör mevzileri topçu birlikleri tarafından vuruluyor

Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) topçu birliklerince ateş altına alındı.

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Afrindeki terör mevzileri topçu birlikleri tarafından vuruluyor

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/PKK-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Hassa, Reyhanlı ve Kırıkhan'ın karşısındaki Afrin'in batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait topçu birlikleri tarafından vuruluyor.

Zaman zaman çatışma seslerinin geldiği bölgeden dumanlar da yükseliyor.

Askeri helikopterler de sınır hattındaki uçuşlarını sürdürüyor.

Öte yandan, harekat kapsamında kente gelen çok sayıda tank, askeri araç, zırhlı personel taşıyıcısı ile mühimmat yüklü kamyonlar da güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı
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