Afrin'deki Mehmetçik, Şeyma'nın eğitimi için seferber oldu

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yaşayan, Köprübaşı Borlu Gazi Ortaokulu'nda eğitim gören 6. sınıf öğrencisi Şeyma Adıyaman, okulunun Afrin için başlattığı kampanya kapsamında askerlere mektup yazdı.

Arkadaşlarının askerlere atkı, çorap, bere aldığını ancak ailesinin maddi durumu iyi olmadığından kendisinin tarlaya gidip çalışarak kazanacağı parayla yardım edeceğini, babasının olmadığını, okulu bırakmayı düşündüğünü fakat askerlerin cesaretinden etkilenerek polis olmaya karar verdiğini mektubunda dile getiren Şeyma'nın mektubu Afrin'deki askerlere ulaştı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Afrin'de görev yapan askerler, ortaokul öğrencisi Şeyma'nın duygu dolu mektubu ve içtenliğinden dolayı teşekkür mesajı iletti.

Mektuptan çok etkilenen cephedeki Mehmetçik, Okul Müdürü Erhan Sever ile irtibata geçerek okulun ve Şeyma'nın tüm eğitim masraflarını üstlendiklerini söyledi.

Aralarında kampanya başlatan askerler, Şeyma'nın annesi Şirvan Çiçek'i de arayarak Şeyma'nın okuluna devam etmesini ve abileri olarak kendisine sahip çıkacaklarını ve tüm masraflarını karşılayacaklarının sözünü verdi.

Şeyma'nın eğitim masraflarını karşılamak için askerlerin gönderdiği paralar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kanmaz tarafından aileye teslim edildi.

Atölyeye şehit Çakmak'ın isminin verilecek

Şeyma'nın okulundaki kütüphane için yardımlar toplayan askerler, ilçede ilk defa yapılacak olan Kodlama Atölyesi'nin kurulması için de tüm masrafları üstlendi.

Askerler, atölyeye 19 Mart'ta Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak'ın isminin verilmesini istedi.

"Afrin'den Şeyma kardeşimize"

Afrin'de görev yapan Mardin Jandarma Özel Harekat Yiğitler Timi, Şeyma'ya "Afrin'den Şeyma Kardeşimize" yazılı toplu hatıra fotoğrafı, terörle mücadelede kullanılmak üzere hazırlanan bir tank mühimmatı üzerine yazılan "Afrin, Manisa Köprübaşı Borlu Gazi Ortaokulu 6-B sınıfı Koca Yürekli Şeyma Adıyaman" yazısının fotoğrafı gönderildi.

"Mektup Mehmetçiklerimizi çok derinden duygulandırdı"

Manisa İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Muhammet Sevinç de yazdığı duygu dolu mektuptan dolayı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in ve Afrin'de görev yapan asker ve komutanların teşekkür mesajlarını iletmek için Şeyma Adıyaman'ı okulunda ziyaret etti. Askerleri karşısında gören Şeyma Adıyaman ve annesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Okuldan yapılan yardımların Mehmetçiklere ulaştırıldığını, hazırlanan paketlerin içinde mektuplar bulunduğunu, Şeyma'nın da çok duygusal bir mektup yazdığını anlatan Sevinç, şöyle devam etti:

"Bu mektup, oradaki Mehmetçiklerimizi çok derinden duygulandırmıştır. Yapılan yardımlardan daha çok duygularını çok güzel bir şekilde ifade ettiği için, orada mücadele eden askerlerimiz ve komutanları adına burada Şeyma'ya teşekkür etmek için ziyaretine geldik. Ülkemizi Kurtuluş Savaşı'nda bu duygularla kazandık. Kimilerinin duası ve yardımları ile kimilerinin de manevi destekleri ile savaşarak kazandık. Her şey maddiyat değil bize maneviyat da lazım."

"Paramız olmadığı için mektup yazdım"

Şeyma Adıyaman, okulda "Afrin'deki askerler üşümesin" diye başlatılan kampanyaya herkesin gönlünden ne koptuysa gönderdiğini, çorap, eldiven, bere gibi şeyler alındığını ancak kendisinin parası olmadığı için mektup yazdığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Mektupta babamın olmadığını, paramız olmadığı için atkı, çorap ve bere gibi bir şey alamadığımı ve tarlaya gidip çalışıp kazanacağım para ile kendilerine alıp göndereceğimi yazdım. Maddi durumumuz iyi olmadığı için okulu bırakmayı düşünmüştüm. Okulda masraflar oluyor, defter, kalem silgi gibi. Afrin'de haberlerde askerlerimizin şehit olduğunu ve vatanı canları pahasına savunduklarını görünce ben de okuyup polis olmaya karar verdim. Mektubu okuyan askerlerimiz beni aradılar. Hepsi tebrik ediyorlardı ve bir ihtiyacımın olup olmadığını sordular. Sevindim çok mutlu oldum. Askerlerimize selamım var, öncelikle Rabb'im hepsini korusun, yardım etsin. İnşallah daha fazla şehidimiz olmaz. Bir an önce kazanmalarını bekliyorum. Tüm askerlerimize selam yolluyorum."

Kaynak: AA