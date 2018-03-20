"Afrin'de yeni bir 'Kandil' kurmak istediler"

Gaziantep'te önceki gün düzenlenen "Afrin Kurtuluş Kongresi"nde belirlenen 30 kişilik yerel mecliste yer alan Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Başkanı Abdülaziz Temo, terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'nin sınırlarını işgal ettiğini belirtti.

Temo, Suriyeli Kürtlerin, Türkiye'nin düşmanı olmadığını vurgulayarak "Suriye'nin Kürtleri, Esed'in düşmanıdır. Türkiye günlerdir Afrin'de, buna rağmen hiçbir sivile zarar verilmemesinin yanında onların evlerini yıkmadılar, onlara zarar vermediler, hatta onların güvenliğini sağladılar" diye konuştu.

Suriyeli sivillere en fazla zararı YPG/PKK'nın verdiğine dikkati çeken Temo, "Türkiye, Suriye'de sivillere yönelik bir operasyon yapmadı. Burada YPG/PKK'ya yönelik bir operasyon yaptı. Dün itibarıyla Afrin kurtarıldı. Türkiye'nin oraya girmesinin nedeni, oradaki sivillerin can güvenliğini sağlamaktı. Biz bu operasyonu kutluyoruz, Afrin özgür oldu. Afrin'nin özgürlüğünü kutluyoruz. Türkiye'ye ve halkına çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ÖSO'ya teşekkür ediyoruz. YPG/PKK 7 yıldan bu yana Suriye halkına ve Afrin halkına eziyet etti. Türkiye, Suriye halkını terörden kurtardı" dedi.

"İnşallah Esed rejimi devrilir, özgür şekilde yaşarız"

Temo, Afrinlilerin kendi topraklarına bir an önce dönmesi temennisinde bulunarak, Suriyeli Kürtlerin barış ve huzur içinde yaşamalarını diledi.

Artık Afrin halkının can ve mal güvenliğini kendilerinin rahat bir şekilde sağlayacağını belirten Temo, şunları kaydetti:

"Can güvenlikleri kontrol altına alınmış oldu. Bu şekilde Suriyelilere sahip çıkıldığında güzel bir gelecek görüyoruz. Biz Kürtler Suriye'nin bir parçasıyız. Suriye'nin gerçeğiyiz. İnşallah Esed rejimi devrilir, özgür bir şekilde yaşarız. Esed, bu savaş başladığında Kürt, Arap, Ezidi olmak üzere tüm etnik gruplara zarar verdi, onlara zulmetti. Özgür bir Suriye'nin kurulmasını, herkesin kendi topraklarında huzur ve barış içerisinde yaşamasını istiyoruz. İnsan haklarını ve demokrasiyi içeren bir Suriye istiyoruz."

"Türk askerleri bizleri zulümden kurtardı"

Temo, Türk askerine şükranlarını dile getirerek şunları söyledi:

"Türk askerleri bizleri zulümden kurtardı. YPG/PKK'nın DEAŞ'tan farkı yoktur. Onlar da Türkiye'ye zarar verdi. 7 yıldan bu yana Afrin'de insanlara zulmettiler, Afrin'de yeni bir 'Kandil' kurmak istediler. Suriye'nin Kürtleri, Türkiye gibi hiçbir zaman sınırlarında PKK'yı istemiyor. 100 yıldır hiçbir sorunumuz da yoktur. YPG/PKK, bunu engellemeye çalıştı. Suriyeli Kürtler, Türkiye ile dost kalmak istiyor. Kürtler olarak Türkiye'yi seviyoruz, onların yollarını gözlüyoruz. Çünkü Suriyeli Kürtlerin kökü Türkiye'den gelmedir. Halen Türkiye'de akrabalarımız var. Hiçbir zaman bu topraklarda şer olmasını istemiyoruz. Türkiye'nin Afrin'e girmesi haklı bir nedendi. Afrin halkını kurtardığınız için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA