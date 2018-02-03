Afrin'de yaralanan asker: Tedavimin ardından görevime döneceğim

Afrin'deki harekatta yaralanıp Kilis'teki tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Ekinci, ziyaretçilerini kabul ediyor.

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Arif Bekar ve İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan'ı evinde ağırlayan Ekinci, harekat hakkında bilgi verdi.

Tunceli 4. Komando Tugayında görevli olduğunu ve geçici görevle Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığını anımsatan Ekinci, çatışma halindeyken mevzi değiştirdiğini o esnada silahının ateş alması sonucu kazayla kendisini yaraladığını söyledi.

Ekinci, harekatta teröristlerin geri çekiliş içinde olduğunu açıkladı.

"PYD'nin olduğu tepeleri biz alıyoruz, o bölgeleri teröristlerden temizliyor, emniyete alıyoruz. Orada savaşan personelin moral iyi. Genel olarak hepsi tecrübeli ve harekata katılmış birlikler. Tedavimin ardından en kısa zamanda görevime döneceğim."

Kaymakam Gencer de operasyon dolayısıyla yediden yetmişe herkesin kenetlendiğini, tüm tehditlerin bertaraf edildiğini vurguladı.

Mazlumların umudu olmaya devam edeceklerini dile getiren Gencer, mücadelelerinden dolayı tüm Mehmetçiğe minnettar olduklarını kaydetti.

Ekinci'nin Fırat Kalkanı Operasyonu'nda da görev aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA