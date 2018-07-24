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Afrin'de yakalanan teröriste 24 yıl hapis cezası

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de yaralı yakalanan 17 yaşındaki terör örgütü YPG/PKK üyesine, 24 yıl hapis cezası verildi.

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Afrinde yakalanan teröriste 24 yıl hapis cezası

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "devletin birliği ve bütünlüğünü bozma" suçlamasıyla yargılanan 17 yaşındaki M.V.İ. ile avukatı katıldı.

Sanığın yakalandıktan sonra teslim edildiği Kumlu ilçesi Karakaya Hudut Karakolu'nda görevli askeri personelin tanık olarak dinlenildiği duruşmada, cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu.

Yaşından dolayı 24 yıl hapis cezası verildi 

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin bölgesinde hava ve karadan operasyonlar düzenlendiği, bu sırada M.V.İ.'nin diğer teröristlerle birlikte örgüt saflarında yer aldığını belirtti. 

Sanığın TSK'ya karşı silahlı saldırılar düzenlemek üzere Afrin'deki Miski yakınlarına intikal ettiğini vurgulayan savcı, girdiği çatışma sonucu yaralı yakalanan M.V.İ.'nin devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma suçunu işlediğini dile getirdi.

M.V.İ.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini isteyen cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin de devamını talep etti.

Son sözü sorulan sanık ise pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ancak 15-18 yaş aralığında olduğundan cezasının 24 yıla düşürülmesi ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: terörist, mahkeme, afrin, ypg, PKK
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