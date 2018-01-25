  • 25 OCAK 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.742
    EURO 4.653
  • BIST 119880.57
    ALTIN 163.589
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Afrin'de yakalanan 7 terörist Hatay'a getirildi

Afrin'de yakalanan 7 terörist Hatay'a getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Afrin bölgesinde yakalanan 7 terörist Reyhanlı'ya getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Afrinde yakalanan 7 terörist Hataya getirildi

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrin kırsalında 7 terörist yakalandı.

Reyhanlı ve Hassa'ya getirilen teröristlerden 3'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer teröristlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, tsk, PYD, PKK, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER