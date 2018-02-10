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Afrin'de kalan eşi ve çocuğuna kavuşmak istiyor

Suriye'deki iç savaş nedeniyle kızıyla Türkiye'ye gelen sığınmacı Adnan Jobu, Afrin'de kalan eşi ve 5 yaşındaki diğer kızına kavuşmak istiyor.

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Afrinde kalan eşi ve çocuğuna kavuşmak istiyor

Halep'te yaşayan Adnan Jobu'un 26 yaşındaki eşi Kamile, yaklaşık 2 yıl önce 5 yaşındaki kızı Aya Jobu ile bir yakınlarını görmek için Afrin'e gitti.

Bu sırada Halep'te artan çatışmalardan dolayı Adnan Jobu, eşinin ve çocuğunun dönüşünü bekleyemeden 6 yaşındaki diğer kızı Meryem ile Hatay'ın Dörtyol ilçesine sığındı.

Eşi ve kızını Türkiye'ye getiremeyen Jobu, onlara kavuşabilmek için Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçikten haber bekliyor.

Jobu, günübirlik işlerde çalışarak hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

Kızının, annesi ve kardeşini çok özlediğini anlatan Jobu, "İki yıldır eşimi Türkiye'ye getiremedim. Eşim ve kızım şu an Afrin'de, 2 yıldır çalmadığımız kapı kalmadı ancak sonuç alamadık. Tek umudumuz Cumhurbaşkanımız, mazlumların her zaman yanında olduğunu biliyoruz, bizlerin de sesini duyacaktır, bu göz yaşını dindirecektir inşallah." diye konuştu.

Jobu, harekatın zaferle sonuçlanması için dua ettiklerini, bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle eşi ve çocuğuna kavuşabileceğine inandığını dile getirerek, "Afrin'in PYD/PKK ve DEAŞ'tan temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine güveniyoruz. Bu ateş sönsün, anaların yüreğini yakan bu acılar bitsin, çocuklarımla vatanımızda barış içerisinde insan gibi yaşayalım." dedi.

Meryem Jobu ise annesi ile yaptığı telefon görüşmeleri sırasında üzüntüden ağladığını, kardeşinin kendisine "Sizi özledik, biz burada ölelim mi, bizi de alın veya sizler de gelin." dediğini anlattı.

Kaynak: AA 

Etiketler: suriye, afrin
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