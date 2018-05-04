Afrin'de eve dönüşler devam ediyor

TSK'nın Afrin'de terör örgütlerini temizlemek için 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla 18 Mart'ta bölgede kontrol sağlanmış ve Afrin terörden arındırılmıştı.

Mehmetçik, bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından terör örgütü üyelerince döşenen mayın ve el yapımı patlayıcıların temizlenmesi çalışmalarına ağırlık veren Mehmetçik, bugüne kadar 208 mayın, 1129 el yapımı patlayıcıyı imha etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert basın toplantısında, "Vatandaşların Afrin'deki evlerine dönmelerine izin verilmediği"ne yönelik açıklama yapmıştı. Söz konusu açıklamanın aksine, mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapılan bölgelerde halkın evlerine dönüşleri devam ediyor.

Günde 15 bin ekmek dağıtılıyor

Afrin'de hayatın normale dönmesi için başlatılan AFAD, Türk Kızılayı ve BM koordineli olarak sivil halka yönelik insani yardım faaliyetleri de devam ediyor. Bu kapsamda AFAD, Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşlarınca 29 Ocak'tan bugüne kadar toplam 279 noktada insani yardım malzemesi dağıtıldı.

Ayrıca bölge halkına gıda, hijyen malzemesi veriliyor, sıcak yemek hizmeti sunuluyor ve Türk Silahlı Kuvvetlerince bölgede kurulan seyyar fırınlarla günde 15 bin ekmek dağıtılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Cinderes'te açılan Acil Yardım Hastanesi ve Afrin'de Sağlık Bakanlığı tarafından tesis edilen Afrin Hastanesi ile bölge halkına düzenli olarak sağlık hizmeti veriliyor.

Kaynak: AA