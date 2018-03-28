  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Afrin sınırındaki tepeye dev Türk bayrağı

Afrin sınırındaki tepeye dev Türk bayrağı

Hatay'da Afrin'i gören bir tepeye taşlarla yapılan Türk bayrağının olduğu alana bayrak dikildi.

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Afrin sınırındaki tepeye dev Türk bayrağı

Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek harekatın ilk günkü gibi devam ediyor.

Hatay Reyhanlı'daki bir mahallede çobanlık yapan Bekir Şanverdi'nin harekata destek için Afrin'i gören bir tepeye taşlarla yaptığı 150 metrekarelik Türk bayrağı, bölgeye gelenlerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor.

Vatandaşların ilgisine duyarsız kalmayan Reyhanlı Belediyesi de bölgede çalışma başlattı.

Bayraklı Tepe olarak anılan bölgenin yolunu genişleten belediye ekipleri, insanların tepeye rahatça çıkması için merdiven yaptı.

Alana dikilen 12 metre uzunluğundaki direğe 35 metrekarelik Türk bayrağı çekildi.

Işıklı dev harflerle "Reyhanlı" yazılan alanda çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor. Daha sonra da törenle açılış yapılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: hatay, Reyhanlı, afrin
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