Afrin şehitlerini on binler uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan, Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı.

Askeri uçak ile Antalya'ya getirilen şehit Çalışkan'ın naaşı Hacı Sarılar Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Annesi rüyasında görmüş

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral, memleketi Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kadir Hasan Demiral için Antakya Mezarlık Kompleksi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, bazı milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin yakınlarından Abdullah Sahyaoğlu, Demiral'ın şehadetini haber gelmeden bir gün önce annesinin rüyasında gördüğünü anlattı.

Demiral'ın Şırnak'ta görev yaptığı ve harekat kapsamında Afrin'de görevlendirildiği öğrenildi.

Tokat şehidini uğurladı

Afrin'de şehit olan 26 yaşındaki piyade sözleşmeli er Gökhan Güllü'nün cenazesi, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Güllü'nün 3 gün önce Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret ettiği, daha sonra Afrin'e gittiği öğrenildi.

Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bitlis'te şehit olan uzman çavuş toprağa verildi

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar da Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanı Çetin, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA