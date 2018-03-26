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Afrin şehitlerini anmak isteyen gruba saldıranların sorgusu sürüyor

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan Afrin gerginliğiyle ilgili soruşturma sürüyor. Lokum dağıtan gruba saldıran öğrencilerden 8'i sorgulanıyor

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Afrin şehitlerini anmak isteyen gruba saldıranların sorgusu sürüyor

Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıranlar polisin takibinde. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, o güne ait görüntüleri izledi.

Olaylara karışan 11 kişi tespit edildi, gözaltına alındı. Öğrencilerden üçü savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. 

8 kişinin sorgusu ise sürüyor. Bazı öğretim üyeleri de soruşturmaya dahil edilecek.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Afrin'de şehit olan askerler için lokum dağıtmak istemiş ancak o sırada saldırıya uğramışlardı.

Olayla ilgili açıklama yapan YÖK, saldırıyı "infial" olarak nitelemişti.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, Boğaziçi Üniversitesi, afrin
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