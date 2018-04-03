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Buradasınız : » » Afrin şehitlerini anmak isteyen gruba saldıranlara tutuklama talebi

Afrin şehitlerini anmak isteyen gruba saldıranlara tutuklama talebi

Boğaziçi Üniversitesi'nde şehitleri anmak için lokum dağıtan gruba saldıran 15 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Afrin şehitlerini anmak isteyen gruba saldıranlara tutuklama talebi

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıranlarla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Başsavcılığı, 15 şüpheliyi ''PKK, KCK, YPG silahı terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Afrin'de şehit olan askerler için lokum dağıtmak istemiş ancak o sırada saldırıya uğramışlardı.

Olayla ilgili açıklama yapan YÖK, saldırıyı "infial" olarak nitelemişti.  

Kaynak: AA

Etiketler: zeytin dalı, Boğaziçi Üniversitesi, afrin
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