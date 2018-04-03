Afrin şehitlerini anmak isteyen gruba saldıranlara tutuklama talebi

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıranlarla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Başsavcılığı, 15 şüpheliyi ''PKK, KCK, YPG silahı terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Afrin'de şehit olan askerler için lokum dağıtmak istemiş ancak o sırada saldırıya uğramışlardı.

Olayla ilgili açıklama yapan YÖK, saldırıyı "infial" olarak nitelemişti.

Kaynak: AA