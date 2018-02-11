Afrin şehitlerimizi uğurluyoruz

Harekatı'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in cenazesi, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde törenle toprağa verildi.

İl merkezinde düzenlenen basına kapalı törenin ardından cenaze aracıyla Erzin ilçesine getirilen Şehit Oğuzcan Ekiz'in naaşı ilk olarak Milli Egemenlik Caddesi'ndeki babaevine getirilerek, helallik alındı.

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Mülümün Mezarlığı'na götürüldü.

Burada hazırlanan alanda düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Hatay Valisi Erdal Ata, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin'in cenazesi Havza'da defnedildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in cenazesi de Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Hatay'daki törenin ardından askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Şahin'in naaşı, buradan Havza ilçesindeki Kevser Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen cenaze törenine şehidin eşi Çiğdem Şahin, eşinin askeri üniformasını giyerek katıldı. Tören sırasında şehidin annesi Behiye, kardeşleri Emine, Sündüs, Asiye ve Zekeriya Şahin de gözyaşlarına hakim olamadı.

İl Müftüsü Veysel Çakı'nın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in cenazesi, Yenice köyündeki baba evinde helallik alınmasından sonra köy mezarlığında defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Koca, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Halis Koca, Adana'nın İmamoğlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Koca'nın (28), Türk bayrağına sarılı naaşı İmamoğlu ilçesi Ayvalı Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.

Anne ve babası daha önce vefat eden şehidin kamuflajını giyen kız kardeşi Zehra Koca, Türk bayrağa sarılı tabuta sarılarak, "Dört kardeşim olsun, dördü de feda olsun" diyerek gözyaşı döktü.

Elinden bir an olsun Türk bayrağını bırakmayan Zehra Koca, ağabeyinin fotoğrafını öptü. Ağabey Halit Koca da kardeşinin tabutuna sarılırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin ninesi Zülfü Koca da tabuta sarılarak, "Çakır gözlüm vatana feda olsun" diye ağıt yaktı.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı namazın ardından konuşma yapan Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım adına bütün vatandaşlara başsağlığı diledi.

"Bu çocuklar, evlatlarımız bizler burada onurla, huzur içerisinde yaşayalım diye canlarını feda ediyorlar." diyen Çelik, "Eğer askerlerimiz Afrin'de bu kahramanca mücadeleyi vermeseler biz Hatay'da, Kilis'te Türkiye'nin sınırları içerisinde Ankara'da, İstanbul'da, onurla, başı dik bir biçimde yaşayamayız. O sebeple devletimiz ve milletimiz bu kahraman şehitlerimize ebediyen minnettar olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Çelik'in konuşmasının ardından şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu ve ardından Ayvalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş için Mersin'in Anamur ilçesinde tören düzenlendi.

Anamur Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, törenin düzenlendiği Otogar Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin eşi Alime, annesi Ümmü, babası Mehmet Ali Kuş ve yakınları ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Yılmaz Tezcan ve Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, CHP Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Cangökçe, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada tören sırasında şehidin 3 yaşındaki kızı Ayşe yakınlarının kucağında uyudu. Törende acılı aileyi askerler ve yakınları teskin etti.

Şehidin eşi Alime Kuş, tabuta sarılıp gözyaşı dökerek, "Seni çok seviyorum. Kızını göremedi. Ben hamileyken gitti. Bana söz vermişti 'Son' demişti. Biz seninle okul, sıra arkadaşıyız. Ben şimdi kızıma ne diyeceğim. Sana söz veriyorum ona çok iyi bakacağım. Ne olur kalk." dedi.

Anne Ümmü Kuş da tabuta sarılıp, "Hasan'ım dimdik ayaktayım. Sen benim hayat arkadaşımdın. Bırakma bizi." diye gözyaşı döktü.

Bakan Elvan, başsağlığı dilediği aileye tören boyunca eşlik etti.

Daha sonra İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, aile yakınları, Bakan Elvan ve vatandaşların omuzunda, cenaze aracına kadar taşındı.

Şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere Akine Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Piyade Uzman Çavuş Ege, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Harekatta şehit düşen 41 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Ege'nin Türk bayrağına sarılı naaşı askeri uçakla Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına getirildi. Burada düzenlenen askeri törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

Daha sonra şehit Ege'nin naaşı, Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Gülten, kardeşleri Serkan Ege ve Betül, eşi Dilek, kızları Elif (17) ve Elvan Ege (13) ile yakınları da törenin yapılacağı caminin avlusunda valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.

Şehidin annesi, kardeşleri, eşi ve iki kızı, naaşın başına gelerek dua etti, tabutu öptü.

Buradaki törene, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdür Engin Dinç, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan namazın ardından top arabasına konuldu. Şehit Serdar Ege'nin cenazesi, askeri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman İzmir'de toprağa verildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (33), İzmir'de toprağa verildi.

Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camisinde düzenlenen törene şehit Karaman'ın emekli emniyet müdürü olan babası Uğur Salim, annesi Habibe, eşi Duygu, kardeşleri Ahmet ve Harika Cemrenur Karaman ile yakınlarının yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Mahmut Atilla Kaya, Necip Kalkan, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Murat Bakan, Musa Çam ve Mustafa Balbay, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, diğer protokol üyeleri, askeri erkan, Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları ile vatandaşlar katıldı.

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans öğrencisi olduğu öğrenilen şehit Karaman'ın naaşının camiye getirilişi sırasında tekbir getirildi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı. Şehidin annesi, babası ve kardeşleri katafalka konan tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin yakınları, tabutun başında saygı nöbeti tutarken ağlayan askerin gözyaşlarını sildi.

Öğle namazının ardından İl Müftüsü Ramazan Muslu cenaze namazını kıldırdı. Muslu duasında "Cenabı Allah ordumuza Zeytin Dalı ve diğer harekatlarda güç ve kuvvet versin, görünmez orduları ile ordumuzu teyit eylesin. Bizleri birlik ve beraberlikten ayırmasın." dedi.

Namazın ardından şehidin naaşı top arabasına kadar omuzlarda taşındı. Bu sırada baba Uğur Salim Karaman da tabutu omuzladı. Tabut taşınırken tekbirler getirildi, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Anne Habibe Karaman, top arabasına konulan tabuta sarılarak gözyaşı döktü, "Oğlum, annen sana hasret, annen seni çok seviyor." dedi.

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın cenazesi Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit Sarıaslan, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan da memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Sarıaslan için Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesindeki Merkez İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törene, şehidin babası İmam, annesi Hatice, kız kardeşi Esra, ağabeyi Eyüp ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti milletvekillerinden Adnan Boynukara, Halil İbrahim Fırat, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde şehit annesi Hatice Sarıaslan tabutun başına gelerek, "Seni vuran eller kırılsın." dedi.

Bekar olduğu ve 4 kardeşi bulunduğu öğrenilen şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Suvarlı beldesindeki mezarlığa defnedildi.