Afrin şehitleri için hatıra ormanı

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği 'Okullarımız Doğa ile El Ele Projesi' kapsamında ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.
Afrin şehitleri anısına Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Kışlası içinde ayrılan hatıra ormanında zeytin fidanı dikimi gerçekleştirildi.
Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin isimlerinin okunmasıyla başlayan törende, protokol üyeleri ve öğrenciler fidan dikti. Fidan diken öğrencilere Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Fidan Sertifikası verdi.
Kaynak: İHA