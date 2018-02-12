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Buradasınız : » » Afrin şehidinin annesi: Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin

Afrin şehidinin annesi: Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin

Afrin'de teröristlerin saldırısında şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesi, oğlunun mezarı başında herkesin vatana sahip çıkmasını istedi.

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Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesi Ülkü Akpınar, eşi Hafize Nur, kardeşi Beyza, dedesi Ahmet Göngör, şehidin Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki mezarına geldi, dua etti.

Afrin Şehidi Akpınar'ın duygulandıran vasiyeti ortaya çıktı

Dede Göngör, şehidin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu.

"Bir Ömer ölür, bin Ömerler gelir"

Anne Ülkü Akpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla gurur duyduğunu ve herkesin vatanına sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Üzülmediğini vurgulayan anne Akpınar, "Vatan, millet, bayrak sağ olsun. Kalbimden geçeni dilimden söylüyorum. Türk milleti de çaba göstersin bu vatan için. Bir Ömer ölür, bin Ömerler gelir. Allah'a hamd ediyorum. Herkes üzerine düşen vazifeyi yapsın." diye konuştu.

"Bu vatan bizim. Dili, dini, mezhebi, ırkı ne olursa olsun herkes bu vatanda yaşıyorsa, vatanına sahip çıksın." diyen Akpınar, "Evladımla gurur duyuyorum elhamdülillah. Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin. 'Anası ağlıyor demesin.' Gayet kafam dik, gökyüzünde elhamdülillah." dedi.

Kaynak: AA/DHA

Etiketler: zeytin dalı, ömer bilal akpınar, afrin
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