Afrin şehidini son yolculuğuna binlerce kişi uğurlandı

Suriye’nin Afrin Bölgesi’nde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in cenaze töreni memleketi Samsun’un Havza ilçesinde Kevser Camii’nde düzenledi.

Şehidin babası Mustafa Şahin, annesi Reyhan Şahin, eşi Kadriye Şahin ve kardeşleri gözyaşları ile şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin’i son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Demiryurt Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Şehit Göksu Şafak Şahin’in cenaze törenine, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Akif Çağatay Kılıç, Hasan Basri Kurt, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Havza Belediye Başkanı, Murat İkiz, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP İl Başkanı Taner Tekin, CHP İl Başkanı Tufan Akçagöz ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari şehidi Mustafa Eker için son görev

Hakkari’de terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker, Çorum’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Eker için Akşemsettin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine şehidin ailesi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, Vali Necmettin Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma alay Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce kişi katıldı. Ekonomi Bakanı Zeybekci, törende şehidin annesi Fatma Eker’e başsağlığı diledi.

Öğle namazını müteakip Müftü Ahmet Akın’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Mustafa Eker’in cenazesi merkeze bağlı Kalehisar köyünde toprağa verildi. Şehidin naşı cenaze aracına alınırken vatandaşlar “şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı.

Kaynak: İHA/AA