  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Afrin şehidi Özalkan'ın vasiyeti olan okulun projesi MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sunuldu

Afrin şehidi Özalkan'ın vasiyeti olan okulun projesi MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sunuldu

Afrin şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Türkmen çocuklara okul yapımı yönündeki vasiyetini üstlenen MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, hazırlanan okul projesi sunuldu.

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Afrin şehidi Özalkanın vasiyeti olan okulun projesi MHP Genel Başkanı Bahçeliye sunuldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Telafer'de anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi yönündeki vasiyetini üstlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, projenin çizimiyle ilgili yüksek mimar olan Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın ile kızı mimar Zeynep Günaydın'ı görevlendirdi.

Şehit Özalkan'ın vasiyeti olan okul için arsa tahsis edildi

Telafer'de şehidin ismini taşıyacak anaokulu için ilk kazma vuruldu

 

Konuyla ilgili çalışmayı tamamlayan Başkan Günaydın ve kızı, hazırladıkları projeyi dün Ankara'da MHP Genel Merkezi'ne giderek Devlet Bahçeli'ye sundu.

Başkan Yusuf Ziya Günaydın, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Şanlı ordumuzun kahraman Mehmetçiklerinden Afrin operasyonunun ilk şehidi Musa Özalkan kardeşimiz vasiyet olarak Telafer'e bir anaokulu yapılmasını söylemiş, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de bu vasiyeti bizzat kendisinin yerine getireceğini açıklamıştı. Şehit kardeşimizin adını taşıyan ana okulunun mimarisi için şahsımı görevlendiren Sayın Genel Başkanımıza bugün eşim Dilek Günaydın ve kızım Zeynep Günaydın ile birlikte sunum yaptık. Bu projede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duydum. Bizlere bu onuru yaşatan Sayın Genel Başkanımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: DHA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, vasiyet, şehit astsubay üstçavuş musa özalkan, Okul
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