Afrin şehidi Kart ile Ağrı şehidi Koç'u son yolculuğuna on binler uğurladı

29 yaşındaki Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan alındıktan sonra Ünye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Şehidin cenazesi helallik alındıktan sonra, törenin yapılacağı Ünye meydanına götürüldü.

Cenaze törenine şehit Kart'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Tüfenkci, şehidin eşi Ayşe Kart, babası İlhan Kart, annesi Nurlu Kart ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftü Vekili Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Akkuş ilçesine bağlı Tuzak Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene katılan binlerce kişi tekbir getirip "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Uzman Çavuş Göksel Koç Isparta'da toprağa verildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç'un cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu

Şehit Koç'un Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınması için Keçiborlu ilçesi Kozluca Köyü'ndeki baba evine getirildi.

Daha sonra şehit Koç için 19 Mayıs İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen törene, şehidin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, belediye başkanları, Kıbrıs gazileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Soylu ile Orgeneral Çetin, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin 4 yaşındaki kızı Ecem Naz, törende askeri üniforma giydi.

Cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tekbir getiren binlerce kişinin katılımıyla mezarlığa götürüldü. Şehidin naaşı Kozluca Köyü mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA