Afrin kırsalına gıda yardımı

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu'nun Yenice Mahallesi'ndeki lojistik deposunda kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle temin edilen 5 tır insani yardım malzemesinin gönderimi için tören düzenlendi.

Burada konuşma yapan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'nın geçmişte olduğu gibi bugün de "ensar" görevini başarıyla yürüttüğünü söyledi.

Emperyalist güçlerin İslam coğrafyasının huzur bulmaması için çeşitli oyunlar hazırladığını belirten Gülpınar, devlet ve millet olarak hep birlikte hareket ederek bunun engellenebileceğini ifade etti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de insani yardım platformun çalışmalarına kendisinin de zaman zaman katıldığını ifade ederek yardımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Platform Başkanı Osman Gerem ise Türkiye'nin Suriye'de bir yandan teröristlere mücadele ederken bir yandan da mazlum ve mağdurlarla ekmeğini paylaştığını söyledi.

Birkaç gün önce de Afrin'in kırsal bölgelerine yardım gönderdiklerini hatırlatan Gerem, "Afrin'e ilk giden yardım Şanlıurfa'dan oldu. Bu bizi çok memnun etti. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gönderdiğimiz yardımlar inşallah mağdur insanların sofralarına bereket olur. Bugün gönderdiğimiz 5 tır yardımı da orada şehit olan 31 canımızın anısına gönderiyoruz." dedi.

Dua edilmesinin ardından gıda malzemelerini taşıyan 5 tır yola çıktı.

Kaynak: AA