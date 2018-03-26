Afrin kahramanlarına "1071" mektup

Samsun'da ortaokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek için yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral amacıyla duygularını mektuba döktü.

İlkadım ilçesindeki Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerin de desteğiyle Afrin'de mücadele eden Mehmetçik için mektup yazdı.

Okul Müdürü Recai Oruç, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin yanında olduklarını hissettirmek ve moral vermek amacıyla Afrin'deki askerlere mektup yazdıklarını söyledi.

Vatanın bütünlüğü için Türk askerinin Afrin'de mücadele ettiğine vurgu yapan Oruç, "Biz de manevi olarak onların yanında olmak için 995 öğrencimiz, 76 öğretmenimiz ile 1071 adet mektup yazdık" dedi.

Öğrencilerden Abdullah Efe Çörtük, "1071 Afrin kahramanına" diye başladığı mektubunda şu satırlara yer verdi:

"Siz Afrin'de teröristler ile savaşırken masum Suriyelileri korurken biz de gücümüz yettiği kadar sizlere maddi, manevi destek oluyoruz. Siz devletimizin gücünü yerli silahlar ile gösteriyorsunuz. Biz zalimin karşısında mazlumun yanında Müslüman, cesur, kahraman bir milletiz. Biz hak yolunda oldukça neslimiz yolunu şaşırmaz. Gazamız mübarek olsun."

Yazdıkları mektupları zarflara koyan öğrenciler, Afrin'deki askerlere gönderilmesi için öğretmenlerine teslim etti.

Kaynak: AA