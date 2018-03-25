Afrin halkına 2 tır dolusu yardım gönderildi

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Reyhanlı ilçesinde yaptığı açıklamada, Afrin'deki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak istediklerini söyledi.

Uşak halkının da Afrinlilerin yanında olduğunu vurgulayan Cahan, "Biz halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarının da destekleriyle temin edilen 5 bin battaniye, 4 ton tarhana ve 6 ton kuru gıdayı Kızılay vasıtasıyla Afrin'deki ihtiyaç sahibi ailelere gönderiyoruz'' dedi.

Fırat Kalkanı ile başlayan, Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden süreçte Uşak halkının her zaman bölgedeki halka duyarlılık gösterdiğini belirten Nurullah Cahan, şunları söyledi:

''Savaş mağduru halkın yaralarını sarmaya ve onlara moral vermeye çalıştık. Toplanan yardımlar hemşehrilerimizin katkılarıyla, dünyaca ünlü tarhanamız ve tekstil sektörünün en iyilerinden sayılan battaniyemiz ile oluşturuldu. Halkımız adına Afrin'e ulaşması için Kızılay'a teslim ettik."

Açıklamanın ardından yardımları taşıyan 2 tır, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

Belediye Başkanı Cahan ve beraberindekiler, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Katar Yardım Kuruluşu (RAF) ortaklığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Yetim Vakfı iş birliğiyle Reyhanlı ilçesinde inşa edilen Çocuk Yaşam Merkezi'ni de ziyaret etti.

Kaynak: AA