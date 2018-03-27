Afrin halkı Türkiye'ye minnettar

Türk askerinin teröristlerden temizlediği Afrin ilçe merkezinde halk, yaşadıkları zor günleri atlatarak, normal hayatlarına dönmeye çalışıyor.

Afrin ilçe merkezinde yaşayan 63 yaşındaki Ramazan Hüseyin, YPG/PKK'nın 4 yıldır kendilerine çok zulüm ettiğini söyledi.

"Türk askerine ve Türk Kızılayı'na teşekkür ederiz, ne istersek yapıyor"

Hüseyin evlerinden dışarıya başlarını çıkarmaya bile korktuklarını söyleyerek, şunları anlattı:

"Arabalarımızı aldılar, evlerimiz yıkıldı. Bize çok zulüm ettiler. Çok yorulduk. Kimseye konuşma, savunma hakkı verilmiyordu. Konuşanı evinden alıp götürürlerdi. Nereye gittiğiniz de belli değildi. Kaybediyorlardı. Benim genç yaştaki oğlum kayıp, onlardan kaçmıştı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Allah Türkiye’den razı olsun. Uçaklar gelip onları temizledi. Türk askerine ve Türk Kızılayı'na teşekkür ederiz, ne istersek yapıyor. Allah hepsinden razı olsun. Onlara bir şey için bir kere söylememiz yeterli oluyor."

"Elimizden ne geliyorsa onlar için yaparız"

Çok zor günler geçirdiklerini söyleyen 72 yaşındaki Abdurrahman Nahsan da artık daha güvenli bir ortamda olduklarını, yıllardır süren terör nedeniyle ekmek alacak paraları bile kalmadığını sözlerine ekledi.

Nahsan, kentte hastane gibi bazı temel ihtiyaçları olduğunu da söyleyerek, "Türk askeri hoş geldi sefa geldi. Elimizden ne geliyorsa onlar için yaparız. Allah Türk askerini muzaffer eylesin. İnşallah beraber huzur dolu yaşar gideriz. Hepimiz Müslümanız, kardeşiz, aynı topraklarda yaşıyoruz. İhtiyaçlarımız da zaman içinde giderilir diye bekliyoruz" dedi.

Kaynak: AA