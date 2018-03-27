  • 27 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.981
    EURO 4.944
  • BIST 117393
    ALTIN 172.53
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Afrin halkı Türkiye'ye minnettar

Afrin halkı Türkiye'ye minnettar

Afrin halkı, topraklarının teröristlerden temizlenmesinin ve YPG/PKK zulmünden kurtulmanın sevincini yaşıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Afrin halkı Türkiyeye minnettar

Türk askerinin teröristlerden temizlediği Afrin ilçe merkezinde halk, yaşadıkları zor günleri atlatarak, normal hayatlarına dönmeye çalışıyor. 

Afrin ilçe merkezinde yaşayan 63 yaşındaki Ramazan Hüseyin, YPG/PKK'nın 4 yıldır kendilerine çok zulüm ettiğini söyledi.

"Türk askerine ve Türk Kızılayı'na teşekkür ederiz, ne istersek yapıyor"

Hüseyin evlerinden dışarıya başlarını çıkarmaya bile korktuklarını söyleyerek, şunları anlattı:

"Arabalarımızı aldılar, evlerimiz yıkıldı. Bize çok zulüm ettiler. Çok yorulduk. Kimseye konuşma, savunma hakkı verilmiyordu. Konuşanı evinden alıp götürürlerdi. Nereye gittiğiniz de belli değildi. Kaybediyorlardı. Benim genç yaştaki oğlum kayıp, onlardan kaçmıştı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Allah Türkiye’den razı olsun. Uçaklar gelip onları temizledi. Türk askerine ve Türk Kızılayı'na teşekkür ederiz, ne istersek yapıyor. Allah hepsinden razı olsun. Onlara bir şey için bir kere söylememiz yeterli oluyor."

"Elimizden ne geliyorsa onlar için yaparız"

Çok zor günler geçirdiklerini söyleyen 72 yaşındaki Abdurrahman Nahsan da artık daha güvenli bir ortamda olduklarını, yıllardır süren terör nedeniyle ekmek alacak paraları bile kalmadığını sözlerine ekledi.

Nahsan, kentte hastane gibi bazı temel ihtiyaçları olduğunu da söyleyerek, "Türk askeri hoş geldi sefa geldi. Elimizden ne geliyorsa onlar için yaparız. Allah Türk askerini muzaffer eylesin. İnşallah beraber huzur dolu yaşar gideriz. Hepimiz Müslümanız, kardeşiz, aynı topraklarda yaşıyoruz. İhtiyaçlarımız da zaman içinde giderilir diye bekliyoruz" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: zeytin dalı, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER