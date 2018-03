Afrin gazisi öğrencilerle buluştu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan El Bab gazisi Uzman Çavuş Tuncay Çıldır, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nün "Yurdumun Değerleri" etkinliği kapsamında Kula Bekir-Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi’ndeki konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Çıldır, görev verildiği takdirde tekrar vatan için savaşacağını söyledi. Yoğun ilginin olduğu konferansa Kıbrıs ve Kore gazileri de katıldı.

Konferansın söyleşi kısmında Kore ve Kıbrıs gazileri, 45 yıl önce yaşadıklarını öğrencilerle paylaşırken, El Bab ve Afrin gazisi Tuncay Çıldır da Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili Mehmetçik'in anılarını ve psikolojisini anlattı. Çıldır şunları söyledi:

"TSK’da görev yaptığım süre zarfında 2017’de El Bab’da ve Şubat 2018’de Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralandım. Zeytin Dalı Harekatı diğer görevlerden çok daha farklı ilerliyor. Çünkü tüm halkımızın desteğini tam olarak aldık. Bu destek sayesinde oradaki görevimizde arkadaşlarımız olsun ve bizler daha aşkla görevimize devam ediyoruz. Zeytin Dalı Harekatı’nda gazilerimiz çok uzun zamandır eski gazimiz. En son gelen gazi benim. Eşimiz, çocuğumuz burada. Aklımız onlarda kalıyor. Biz asker olduğumuz için bir müddet sonra ortama alışıyoruz. Herkesin sorduğu soru ‘Suriye’de niye varız’ Suriye’deki savaş öncelikle sınırlarımızı korumak amacıyla girdik. Ben yaklaşık iki yıldır Suriye bölgesinde görev yapıyorum. Bizler emir alarak gidiyoruz. Bizler orada sınırlarımızı korumak için silahımızı sıkı tutuyoruz. Benim yanımda kaç tane arkadaşım şehit oldu. Daha toprakları kurumadı. En son Ömer Bilal Akpınar şehit oldu. O benim arkadaşımdı. Ben vatan uğruna herkesin canını seve seve vereceğini gördüm. Son nefesini verirken de belki ailesi aklına gelmiyor vatan aklına geliyor. Yaşadığımız tüm operasyon ve çatışmalar neticesinde savaşma psikolojisine odaklanıyoruz. Ya öldürecek, ya ölecek neticesinde. Önceliğimiz vatan olduğu için ya gazi ya da şehit olacağız."

Aldığı yaralardan dolayı hala tedavisinin sürdüğünü aktaran Tuncay Çıldır, "Aldığım yaralardan dolayı şu an görevimi yerine getiremiyorum. Tedavilerim devam ediyor. Yaralarımdan biri bacağımda, şarapnel parçası var. Diğeri de sağ kulağım. Kulağımda biraz duyu kaybım var. Bu yaralarım Afrin’deki operasyonlarda meydana geldi. Geçen yıl da El-Bab’da canlı bomba saldırısında yaralandım. Orada da göçük altında kalarak kolumdan yaralandım. Canlı bombanın etkisi ile üstümüze ev göçtü. Yaralı olarak sağ çıktım" dedi.

"Dinimiz nasıl kutsalsa vatan da kutsaldır"

Tuncay Çıldır'ın konuşmasının ardından söz alan Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, "Kıbrıs gazilerimiz 45-50 yıl önce soydaşlarımızı Rumların elinden kurtarmış, gazi olmuş. Bu millet için bu vatan için bir sefere katılmış. Allah onları muzaffer etmiş yaralanmış ve dönmüşler. Gazilik ünvanını almışlar. Bakın bu devir böyle devam ediyor. Afrin’de her gün haberlerde izliyorsunuz. Bakın canlı olarak biri karşımızda. Millet adına, devlet adına gitmiş orada yaralanmış, arkadaşları şehit olmuş. O aranızda şu anda bir gazi olarak bulunuyor. Bu ne demek oluyor. Bu dönem devam edip gidiyor. Dün sıra onlarda idi, belki yarın sıra sizde olacak. Bu bilinçle vatanımız kutsaldır. Dinimiz nasıl kutsalsa vatan da kutsaldır. Din, vatan, namus uğruna can veren ve onun uğruna yaralanan her insanda gazidir" dedi.

Konuşmaların sonrasında öğrenciler, yazdıkları kahramanlık şiirlerini seslendirdi. Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Yasin Akar da söylediği türkülerle katılımcıları duygulandırdı. Program Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen’in şehitler için yaptığı dua ile son buldu. Programın sonunda gaziler ve şehit yakınlarına hediye takdim edildi.

Programa, Kula Kaymakamı Osman Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ve İbrahim Özel, Nedim Yerli, Kore gazileri, Kıbrıs gazileri Afrin ve El Bab Gazisi Tuncay Çıldır, okul müdürleri öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: İHA