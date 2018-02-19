Afrin gazisi Kayacı: Vatan için canımı vermeye hazırım

Afrin Gazisi Uzman Çavuş Hakan Kayacı, Zeytin Dalı Harekâtı’nda yaralandığı anları anlatarak, vatan için her zaman canını vermeye hazır olduğunu söyledi.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Suriye'nin Afrin kentinde icra edilen Zeytin Dalı Harekâtı'nda, yakınına havan mermisi düşmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Hakan Kayacı'yı ziyaret ederek hem moral verdi hem de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Garnizon Komutanı P. Alb. Oğuz Çiçek ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt ile birlikte yaralı askeri ziyaret eden Aktaş, Uzman Çavuş Kayacı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Önceki akşam Çankırı'da polis memuru olan kayınpederi Seyhan Töremiş'in evine getirilen Hakan Kayacı, Zeytin Dalı Harekâtı’nda yaralandığı anları anlatarak, vatan için her zaman canını vermeye hazır olduğunu söyledi.

Devletimizin her zaman yaralı Mehmetçiğin yanında olduğunu hatırlatan Vali Aktaş ise bu ülke ve millet için canını ortaya koyan Mehmetçiklere sahip çıkmanın birincil görevleri olduğunu ifade ederek, Uzman Çavuş Hakan Kayacı'ya ve tüm yaralı askerlerimize Allah'tan acil şifalar dileyerek ailelerine sabırlar diledi.

Kaynak: AA