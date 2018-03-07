Afrin gazisi: Harekat çok güzel gidiyor, Allah'ın izniyle kazanacağız

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Düzceli Jandarma Uzman Çavuş Şevket Özdemir, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Cumayeri ilçesinin Yaka Mahallesi'ndeki babaevine gelen Özdemir, ailesinin sevinciyle karşılandı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 5 parmağından yaralanan Özdemir, bir an önce iyileşip silah arkadaşlarına kavuşmayı bekliyor.

Özdemir, Sivas'ın Zara ilçesinde görev yaptığını, geçici görevle Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığını söyledi.

"Allah'ın izniyle kazanacağız"

Özdemir, harekatın ilk gününden beri bölgede olduğunu anlattı.

"Harekat çok güzel gidiyor, kimse merak etmesin. Allah'ın izniyle kazanacağız. Parmağım kırık, fazla bir şeyim yok, o kadar. İyileşip hemen arkadaşlarımın yanına gideceğim. Harekat devam ediyor, iyileştiğim gün yanlarına gideceğim. Herkes bilsin bir problem yok. Ben de iyiyim Allah'a şükür."

"Vatan için gerekirse hep beraber çarpışacağız"

Özdemir'in ağabeyi Nizam Özdemir de Zeytin Dalı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyor.

"Keşke tüm arkadaşlarımız sağ salim dönebilse. Şehit olan kardeşlerimizin mekanını Allah cennet eylesin. Gururluyuz, vatan için gerekirse hep beraber çarpışacağız, bu kaçınılmaz bir şey. Vatanımız sağ olsun, harekatı destekliyoruz."

"Gerekir iki oğlumu daha yollarım, kendim giderim"

Anne Zeynep Özdemir de vatan için elinden gelen her şeyi yapacağını anlattı.

"3 oğlum var, en küçüğü asker. Yaralandı, geldi. Gerekirse iki oğlumu daha yollarım. Hatta kendim de yemek yapmak için giderim. Allah izin verirse hep birlikte destek olacağız."

Kaynak: AA