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Afrin Gazisi Aydemir: İyileşir iyileşmez arkadaşlarımın yanına döneceğim

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Jandarma Özel Harekat mensubu Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Aydemir, Erzurum'daki evine geldi.

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Afrin Gazisi Aydemir: İyileşir iyileşmez arkadaşlarımın yanına döneceğim

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Fatih Aydemir, baba ocağı Erzurum'un Aşkale ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Gazi Aydemir, "İyileşir iyileşmez Afrin'deki arkadaşlarımın yanına döneceğim. Rabb'im vatanımıza, milletimize, devletimize güç kuvvet versin. Geçmiş olsun ziyaretime gelen devlet büyüklerime teşekkür ediyorum" dedi.

"Bir değil bin oğlum olsa Afrin’e gönderirim"

Baba Saim Aydemir de "Bizi kimse yıldıramaz. Çocuğum vatan için gitti yaralandı, şu an çok şükür durumu iyi. Oğlumla gurur duyuyorum. Bir değil bin oğlum olsa Afrin’e gönderirim" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, JÖH, gazi, erzurum, afrin
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