Afrin gazisi Arslan: Arkadaşlarım bölgeyi teröristlerden temizlemeye yemin etti

Hatay Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 gün tedavi gören Komando Uzman Çavuş İhsan Arslan, Aksaray'daki baba ocağına getirildi.

Nekahet dönemini ailesinin yanında geçiren iki çocuk babası Arslan, Afrin'de yürütülen mücadelenin, bölge halkının geleceği için çok önemli olduğunu söyledi.

Terör örgütlerinin Afrin'de aylar öncesinden hazırlık yaptığını ifade eden Arslan, harekatın önemine dikkati çekerek, yaralandığı anı anlattı.

Arslan şu ifadeleri kullandı:

"Afrin'in Şeyh Hadid bölgesinde bir köyü terörden temizledikten sonra bomba düzeneklerine karşı aramalar gerçekleştirmeye başladık. Komutanımız şehit Muhammet Kır, önümüzde bir binaya girdi. Arkasından şu an yoğun bakımda olan Yusuf Deniz ve ben girdik. O sırada halının altına gizlenmiş el yapımı patlayıcıya basıldığı anda bina üzerimize çöktü, enkaz altında kaldık."

Arslan, tedavi süresince aklının, harekattaki silah arkadaşlarında olduğunu ifade ederek, "Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin, çok şükür ki terörden temizlendi. Televizyondan izlediğimiz kadarıyla Tel Rıfat'ın terörden temizlenmesi hedefleniyor. İnşallah ben de orada olurum. Türk halkı ve askeri herkese yardım elini uzatır" dedi.

"Arkadaşlarım yeni bir harekatın başlamasını ümit ediyorlar"

"Afrin alındı ama eminim ki oradaki silah arkadaşlarım bir sonraki harekatı bekliyorlar" diyen Arslan, "Bu Menbiç, Tel Rıfat veya Rakka olabilir. O açıdan büyük heyecan duyarak yeni harekatın başlamasını ümit ediyorlar. Arkadaşlarım bölgeyi terör unsurlarından temizlemeye yemin etti. Vatanımızı ve milletimizi korumak için bu yolda herkes canını seve seve verecektir. Sağ kolumda kırıklar var, kalça kemiğim, sol bacağım kırık, elimde ve yüzümde yanıklar var ama hepsi vatan için feda olsun. Tekrar olsa yine kendimi feda ederim" ifadelerini kullandı

Anne Arslan: "İki oğlum ve kocamı da vatan uğruna feda etmeye hazırım"

Anne Fatma Arslan ise gözleri yaşlı, çocuğunun yaralandığı haberini duyunca çok telaşlandığını aktardı.

Oğlunu hastanede görünce çok üzüldüğünü ancak bunun millet için yapılan bir mücadele olduğunu ifade eden Arslan, "İki oğlum ve kocamı da vatan uğruna feda etmeye hazırım." dedi.

Baba İlhan Arslan ise oğluyla gurur duyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oğlum, devlete hizmet etmek için asker olmak istedi. Şimdi de Gazi olarak geri döndü. Telefon geldiğinde böyle bir durum olduğu için üzüldük ama vatan için canımızı feda etmeye her zaman hazırız. İki oğlum var, gerekirse onu ve kendimi de feda etmeye hazırım. Allah'a şükürler olsun ki oğlumu bize bağışladı. İnşallah en yakın zamanda iyileşip görevine dönecek."

TSK tarafından yürütülen harekatta yer alan Arslan, 15 Mart'ta, terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Teğmen Muhammet Kır'ın şehit olduğu saldırıda, çöken binanın altında kalarak yaralanmıştı.

Kaynak: AA