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Buradasınız : » » Afrin Dervişoğlu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Afrin Dervişoğlu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Afrin'in Dervişoğlu bölgesinde çok sayıda silah, el bombası ve mühimmat ele geçirdi.

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Afrin Dervişoğlu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), teröristlerden arındırdığı Afrin'de arama tarama çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

TSK sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afrin'in Dervişoğlu bölgesindeki operasyonda, bir BKC makineli tüfek, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, bir roketatar, çok miktarda mermi ve şarjör, 2 sızma şemsiyesi, tamamı tuzaklı 6 taarruz ve 12 savunma el bombası, bir telsiz ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

 

 

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, afrin, derişoğlu bölgesi
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