'Afrika savanası' değil Balıkesir

Kış aylarını ahırlarda geçiren, ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla meralara salınmaya başlanan manda sürüleri, otlakları ortadan bölen dereyi geçerken belgesellik görüntüler veriyor.

Manda yetiştiricisi olmasının yanı sıra mahalle halkının beslediği yaklaşık 500 mandayı at üstünde belirli bir ücret karşılığında güden 38 yaşındaki Mehmet Dinçer, sabah aldığı mandaları akşam saatlerinde sahiplerine teslim ediyor.

Yaklaşık 500 haneli kırsal mahallede, 350 hane manda yetiştiriciliğinden geçimini sağlıyor.

"Suyu, çamuru çok severler"

Yakupköy'de 15 yıldır manda yetiştiriciliği, son 3 yıldır da manda çobanlığı yapan Dinçer, mandaların özgürlüğüne düşkün olduğunu, sadece ahıra bağlı olarak yaşayamayacağını söyledi.

Dinçer, mahallede 500 civarı manda bulunduğunu, bazen rakamın 600'e kadar çıktığını belirtti.

"Sabah saat 08.00'de hayvanları alıyorum, yaz kış durumuna göre akşam ahıra dönme saatleri değişiyor. Bu manda doğal yaşamı sevdiği için damı, ahırı sevmeyen bir hayvandır. Aşırı yağmur ve kar olursa dışarı çıkmazlar. Yoksa yıl boyunca dışarıda kalmayı tercih eder. Suyu, çamuru çok severler. Gün içinde merada otladıktan sonra dereden geçerler. Derenin içinde yüzerler, severler çünkü. Su olmadan bu hayvanlar yaşayamaz. Dereden geçişlerinde çok güzel görüntüler olur. Suyun içinde yüzerken sanki böyle timsahlar çıkacak gibi görüntü verirler."

"Mandacılık zor ama son dönemlerde karlı"

Dinçer, mandacılığın bu bölgede eskiden beri yapıldığını hatırlatarak, "Mandacılık zor ama son dönemlerde karlı. Bizim köylerde çok eskiden beri yapılıyor. Bir ara yok alma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Şimdi fiyatlar iyi, sütü, kaymağı, yoğurdu tercih ediliyor." dedi.

Balıkesir il genelinde 3 bin civarında manda bulunuyor. Üretici manda sütünün kilosunu 5, yoğurdun kilosunu 9, peynirin kilosunu 35 ve kaymağın kilosunu ise 60 liradan satıyor.

Kaynak: AA