  • 07 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Afgansitan'daki ülkelerin temsilcileri Türk bayrağı olmadan dışarı çıkamıyor

Afgansitan'daki ülkelerin temsilcileri Türk bayrağı olmadan dışarı çıkamıyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, "Afganistan’da bütün dünya ülkelerinin her birinin arabasının üzerinde Türk bayrağı var. Başka türlü dışarı çıkamıyorlar" dedi.

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Afgansitandaki ülkelerin temsilcileri Türk bayrağı olmadan dışarı çıkamıyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, geçtiğimiz hafta Afganistan’da NATO ile BM’ye ait tesislere gittiklerinde, bütün dünya ülkelerinin araçlarının üzerinde Türk bayrağı olduğunu, bunun nedenini sorduğunda da, "Başka türlü dışarı çıkamıyorlar" cevabını aldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'la geçtiğimiz 26 Şubat’ta FETÖ okullarının devredilmesi anlaşmasıyla ilgili törene katılmak için gittikleri Afganistan’da karşılaştıkları durumun nedenini yetkililere sorduklarını belirten Bakan Yardımcısı Erdem, "Bütün dünya ülkeleri orada ve her birinin arabasının üzerinde Türk bayrağı var. ‘Niye böyle?’ dediğimizde ‘başka türlü dışarı çıkamıyorlar’ diyorlar. Hani o Türkiye’nin karşılıksız yardım anlayışı ve insanlık adına yaptığı adımları çok değerli buluyorum" dedi.

Amasya'da AK Parti Amasya İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Orhan Erdem, "Şu anda Türkiye’nin geldiği noktayı anlamak için yurt dışına çıkmak lazım. Yurt dışına gidince fark ediyorsunuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler: türk bayrağı, Afganistan
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