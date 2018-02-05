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Buradasınız : » » Afganlarla sınırı geçerken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Afganlarla sınırı geçerken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişiminde Afgan göçmenlerle aynı araçta yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

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Afganlarla sınırı geçerken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Kayseri ve Edirne sulh ceza hakimliklerince "FETÖ'ye üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı çıkartılan M.K, N.K, ve Y.A Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 Şubat'ta Üyüklütatar köyünde durdurulan minibüste gözaltına alındı.

3 FETÖ şüphelisi ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen sürücü C.O, kılavuzlar O.A ve C.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Aynı minibüste bulunan Afganistan uyruklu M.H. ve B.R. ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen M.K, N.K. ve Y.A. "FETÖ'ye üye olmak", C.O, O.A. ve C.Y. ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: PDY, fetö, Edirne
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