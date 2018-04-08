Afganistan uyruklu 227 göçmen sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıktan sonra, Van ve Ağrı üzerinden günlerce yürüyerek Erzurum'a kadar gelen göçmenler yakalandı.

Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 691 göçmenden 227'si, sabaha karşı Erzurum'dan Kabil'e düzenlenen charter seferle sınır dışı edildi.

İşlemleri tamamlanan 464 göçmen ise, en kısa sürede sınır dışı edilecek.

Şu an Erzurum'da bulunan yaklaşık 3 bin göçmen de bir ay içerisinde ülkelerine gönderilecek.

"Aralarında 7-8 kez gidip gelen var"

Afganistan Havayolları Satış Sorumlusu Süheyla Shalizi, büyük çoğunluğu genç erkeklerden oluşan Afganistanlıların, 4 saatlik bir yolculuktan sonra ülkelerinde olacağını söyledi. Shalizi, "24 saat içerisinde 691 Afgan 3 uçakla gönderilecek. Bunadan giden gençlerin çoğu tekrar döneceğini söylüyor. Aralarında 7-8 kez gidip gelen var" dedi.

Afganistan'dan çıktıkları yolculuğun Erzurum'da sona erdiğini söyleyen göçmenler ise, terör örgütü Taliban'dan canlarını kurtarmak ve çalışmak için geldiklerini belirterek, ya yasa dışı yollardan ya da pasaportlu olarak geri döneceklerini dile getirdi.

Kaynak: DHA