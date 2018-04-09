Afgan ordusunun eğitimi Mehmetçiğe emanet

Afganistan'da 1902'de başlayan danışmanlık görevine devam eden Mehmetçik, Afgan ordusu ve polisine meskun mahalde muharebeden mayın aramasına kadar birçok alanda eğitim hizmeti sunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afganistan'daki unsurları bölgede barışın korunmasına yönelik görevlerinin yanı sıra Afganistan silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatına danışmanlık da yapıyor.

Ülkenin kendi ayakları üzerinde durmasına yönelik bu çalışmalarda en önemli rolü Türk askerlerinden oluşturulan danışma timleri üstleniyor.

Başkent Kabil'de bu timler, Mareşal Fahim Ulusal Savunma Üniversitesi Komuta ve Kurmay Akademisindeki subayların yanı sıra Afgan Sivil Düzen Polisi şehir ve sınır polislerinin eğitimlerinde yol gösterici görev yapıyor.

Türk öğretmen ve danışman subaylarının Afganistan'da vazife yapmaları geleneği 1902'de Osmanlı-Afganistan ilişkileriyle başlatıldı.

1921'de iki ülke arasında imzalanan ittifak anlaşmasıyla resmiyet kazanan gelenek TSK tarafından 116 yıldır başarıyla sürdürülüyor.

Genç Afgan subaylara eğitim

TSK'nin Kabil'de yaptığı danışmanlık görevlerini görüntülendi. Türk askerleri, Mareşal Fahim Ulusal Savunma Üniversitesi Komuta ve Kurmay Akademisindeki subaylara eğitim, öğretim, disiplin, bakım ve ikmal alanlarında önemli katkı sağlıyor.

Taktik operasyon yönetimi derslerine destek olan Mehmetçik, TSK tarafından kurulan topografya sınıfında da Afgan subaylara bu alandaki gelişimlerine yardımcı oluyor.

İki ülke arasındaki mevcut ilişkileri daha da geliştirmenin amaçlandığı görev kapsamında akademiye her seviyede danışmanlık hizmeti veriliyor. Türk askeri bu görevini 17 personelle sürdürüyor.

Meskun mahalde muharebe eğitimi

Afgan güvenlik güçlerine verilen danışmanlık görevi pratiğe de dökülüyor. Türk güvenlik güçleri, Afgan Ulusal Ordusuna mayın araması konusu eğitimlerinde de danışmanlık yapıyor.

Afganlı askerlerin bu konudaki eğitimlerinde en önemli yol gösterici rolü Mehmetçik üstleniyor.

Afgan Sivil Düzen Polisi şehir ve sınır çalışanlarının eğitimleri de Türkiye'den gelen askerler tarafından gerçekleştiriliyor. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personel, Afgan Sivil Düzen Polisine özellikle meskun mahallerde muharebe eğitimi veriyor.

Alanında tecrübeli, terörle mücadele harekatlarında görev yapmış personel tarafından verilen eğitimlerde yapılması gerekenler Afgan polisine uygulamalı gösteriliyor.

Lider personele meskun mahalde verilen muharebe eğitimleriyle teşkilatın mevcut yeteneklerinin artırılması amaçlanıyor.

Afgan generalden Türkiye'ye teşekkür

Türkiye'nin desteği Afgan ordusu ve polisi tarafından da büyük memnuniyetle karşılanıyor.

Ülkenin en önemli askeri birliklerinden olan ve kentin güvenliğinin sağlamasından sorumlu 111. Kabil Merkez Tümeni Komutanı Tümgeneral Abdulnasir Ziyai, iki ülke arasında çok önemli ilişkilerin, tarihe dayanan dostluk bağlarının bulunduğunu söyledi.

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afganistan güvenlik güçlerine katkısı takdire şayandır." diyen Ziyai, Afganistan'da yeni ordunun kurulmasına diğer ülkelerin yanı sıra Türkiye'nin önemli destek verdiğini ve bunu unutmayacaklarını sözlerine ekledi.

Geçen on senedeki değişimi "yerle gök kadar" sözleriyle tanımlayan Ziyai, "Çok yakın bir zamanda çok güzel bir geleceğe kavuşacağımız konusunda ümitliyiz. Uluslararası destek, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin yanımızda bulunarak, Afgan gençlerimizin katılımı, halkımızın ülkesine gösterdiği saygıyla bu güzel geleceğe yakın zamanda kavuşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Afgan Sivil Düzen Polis Teşkilatı 1. Tabur Komutanı Yarbay Mucibirrahman Raşidi de verilen destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA