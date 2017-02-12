AFAD'ın zorlu mücadeleleri

Deprem, sel, yangın, trafik kazası, boğulma gibi afet ve acil durumlarda akla gelen ilk kurumlar arasında yer alan AFAD, fedakarca çalışmalarıyla tüm kesimlerin takdirini topluyor.

Van AFAD Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri, Artos Dağı'nın kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu 2 bin rakımdaki eteğinde gerçekleştirilen zorlu eğitim ve tatbikatlarla her türlü afet ve acil duruma hazırlık yapıyor.

Dondurucu soğukta eğitim

Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü bölgede senaryo gereği, çığ altında kalan iki snowboardcu ile teleferikte mahsur kalan kayakçıları kurtardı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar, yaptığı açıklamada, Van, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş ve Siirt'te etkin çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Personeli göreve her an hazır tutmak için eğitim ve tatbikatlar yaptıklarını anlatan Uçar, bölgenin yapısı itibarıyla özellikle çığ ve deprem konularında çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Çığ olaylarının bölgede çok fazla yaşandığına işaret eden Uçar, "Bu olaylara karşı ekiplerimiz bilgi, beceri ve tecrübesini artırmak amacıyla uzman eğitimcilerle çalışıyor." dedi.

"Deprem birinci önceliğimiz"

AFAD ekiplerinin aldığı eğitimlerle olaylara anında müdahale ettiğini vurgulayan Uçar, şöyle devam etti:

"Ekiplerimiz malzeme ve araç olarak donanımlı bir şekilde 7-24 esasına göre çalışıyor. 122 ihbar hattına gelen ihbarlar değerlendiriliyor ve en kısa sürede olay yerine intikal ediliyor. Olay yerine kurumdan çıkış dakikası daha önce tespit ettiğimiz 3-5 dakika. Bu da ideal bir zamandır. Bu tür eğitim ve tatbikatların amacı da çok fazla mal ve can kaybına sebebiyet vermeden zararı en aza indirmektir. Ekiplerimiz sadece çığ, kaya düşmesi, heyelan, sel, su baskını, tayfun, yer çökmesi gibi doğal afetlerin yanı sıra trafik kazaları ile boğulmalara da müdahale ediyorlar. Van'ın deprem bölgesinde olması nedeniyle deprem birinci önceliğimiz ve bu yönde eğitim ve tatbikatlarımız devam ediyor."